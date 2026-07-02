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El tiempo en Chaco hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
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El pronóstico para Chaco este 2 de julio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 19 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 18 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:46 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 13 - 34 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Sur 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sur 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sur 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sur 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Sur 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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