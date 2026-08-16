El clima en Santa Fe hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:37
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|11h 0m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|18%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:37 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 10 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Sureste 3 - 8 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|13°
|13°
|Sur 4 - 5 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 10 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|13°
|13°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 16 km/h
|50% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Sur 10 - 18 km/h
|50% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sur 10 - 20 km/h
|60% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|11:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 24 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 28 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 28 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|17°
|17°
|Sur 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Sur 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 19 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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