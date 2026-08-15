Se avecina un tormentón: a qué hora llueve hoy sábado 15 de agosto, según el pronóstico

El sábado estará marcado por lluvias aisladas, viento y temperaturas bajas en Buenos Aires. Foto: NA archivo

El fin de semana largo comenzó con un clima poco amigable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varios días de inestabilidad, el sábado 15 de agosto se presenta con cielo cubierto, humedad elevada y nuevas chances de tormentas, en una jornada en la que conviene salir con paraguas y abrigo.

De acuerdo con los reportes difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región seguirá bajo condiciones inestables durante buena parte del día. La temperatura se moverá en un rango acotado, con valores cercanos a los 13 °C de mínima y máximas en torno a los 15 °C o 16°, según los distintos pronósticos para la Ciudad y el AMBA.

A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires

La jornada arrancó con cielo parcialmente nublado y algunas lloviznas, pero el deterioro más marcado se espera con el avance de las horas. Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían aparecer durante la tarde y extenderse hacia la noche, acompañadas por vientos del sector este y un ambiente húmedo.

Otros reportes indican que las lluvias serán mayormente débiles o aisladas, con probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% para distintas franjas del día. Además, los vientos podrían circular entre 23 y 31 km/h en algunos momentos, lo que reforzará la sensación de frío.

El sábado estará marcado por lluvias aisladas, viento y temperaturas bajas en Buenos Aires. Foto: NA.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana largo

Para el domingo 16 de agosto, el panorama mostraría una leve mejora, aunque sin sol pleno. Se esperan neblinas durante la mañana, cielo parcialmente nublado y temperaturas algo más templadas, con máximas que podrían ubicarse cerca de los 18 °C.

El lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, también tendría un escenario fresco y mayormente nublado. Algunos pronósticos anticipan una máxima cercana a los 15 °C, con condiciones algo más estables que las del sábado, aunque la mejora no sería definitiva.

Cuándo podría volver el mal tiempo

El alivio sería breve. Hacia el martes se espera un nuevo descenso de la temperatura, con mínimas cercanas a los 8 °C y máximas que no superarían los 14 °C, además de otra jornada con probabilidad de lluvias.

En ese contexto, el AMBA continuará con un patrón típico de invierno: jornadas grises, humedad, viento y cambios de temperatura. Para quienes tengan actividades al aire libre durante el fin de semana largo, la recomendación es revisar el pronóstico actualizado antes de salir.

El pronóstico para Buenos Aires, día por día

Domingo: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con lloviznas a la madrugada, neblina a la mañana y cielo nublado el resto del día.

Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con ráfagas de hasta 50 km/h y 10% de chances de lluvia a la tarde/noche.

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 12 °C con lluvias todo el día y ráfagas de hasta 59 km/h.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con lluvias aisladas durante todo el día.

Recomendaciones ante lluvias

Frente a jornadas con precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional suele recomendar medidas simples para reducir riesgos: evitar salir si no es necesario, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse lejos de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.