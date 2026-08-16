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El clima en Tucumán hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Suroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Noroeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 14°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:49 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Oeste 3 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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