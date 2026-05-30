Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:37 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sur 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sureste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sureste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.