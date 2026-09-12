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Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chaco indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 06:57 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 16 - 35 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sur 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sur 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sureste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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