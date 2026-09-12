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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.3 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 22 - 44 km/h
Lluvia
90% 0.6 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 18 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:28 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 52 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 25 - 48 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 25 - 48 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 26 - 51 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 25 - 51 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 23 - 49 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 21 - 46 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 21 - 43 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 21 - 42 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 22 - 44 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 22 - 44 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 22 - 44 km/h 90% 0.7 mm Nevada con cielo cubierto
12:00 Sureste 21 - 44 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 19 - 41 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 18 - 38 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sureste 18 - 38 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 18 - 37 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 18 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 Sureste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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