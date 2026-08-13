Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cubierto, el clima en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 9° para este 13 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|18:33
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?
Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:28 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Suroeste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Oeste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|10°
|Suroeste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|10°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|10°
|9°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|9°
|Suroeste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|12°
|12°
|Suroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|13°
|13°
|Suroeste 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|14°
|Suroeste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Suroeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 8 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Suroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán