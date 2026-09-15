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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 18h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 21 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noreste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 21 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 34 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 59 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 30 - 53 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 25 - 42 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 21 - 36 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 20 - 38 km/h 0% Soleado
11:00 Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 4 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 14 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 21 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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