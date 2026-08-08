comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Chubut este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 38 - 67 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 26 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 38 - 66 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 32 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 38 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 38 - 67 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 26 - 42 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 26 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 30 - 52 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 31 - 54 km/h 0% Soleado
15:00 Suroeste 32 - 56 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 34 - 59 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 38 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 35 - 64 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 33 - 57 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 34 - 57 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 35 - 57 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 32 - 57 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Frío extremo en el AMBA:el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

    Frío extremo en el AMBA: el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

  2. Una semana marcada por el frío:cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

    Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

  3. Se van las tormentas y llega el frío extremo:para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

    Se van las tormentas y llega el frío extremo: para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

  4. Pronóstico en Río Negro:cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

    Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse