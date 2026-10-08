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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Chubut este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 16 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Este 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 9 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 10 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 13 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° Este 13 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Este 14 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Este 13 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° 10° Este 13 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 10° Este 15 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 16 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 16 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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