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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para Santa Cruz este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 16 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Este 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol20:01
Horas de luz13h 13m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:48 y se pone a las 20:01, dando aproximadamente 13h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 0 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 10° Norte 1 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sureste 1 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Este 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Este 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Este 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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