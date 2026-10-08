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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 20 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 5 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 13°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:40
Puesta del sol20:01
Horas de luz13h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:40 y se pone a las 20:01, dando aproximadamente 13h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 20 - 16 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 20 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 15 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Norte 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Norte 2 - 9 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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