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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 19°. Con vientos de 21 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Sur 21 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
25°
Viento
Sur 19 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
21°
Viento
Sureste 18 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:48 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sur 17 - 30 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 21° 21° Sur 21 - 42 km/h 0% Cubierto
03:00 20° 20° Sur 19 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Sur 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
06:00 20° 20° Sur 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 20° 20° Sur 20 - 40 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Sur 21 - 43 km/h 0% Cubierto
10:00 22° 22° Sur 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 23° 25° Sur 20 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 24° 25° Sur 20 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 24° 25° Sur 19 - 42 km/h 0% Cubierto
14:00 24° 26° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 25° 26° Sur 20 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Sur 20 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 25° 26° Sur 19 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 26° Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
19:00 24° 25° Sur 15 - 38 km/h 0% Cubierto
20:00 23° 25° Sur 11 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 23° 25° Sureste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 21° 21° Sureste 18 - 39 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Sureste 16 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 19° 19° Sureste 12 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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