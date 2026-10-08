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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 16°. Con vientos de 20 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
19°
Viento
Sur 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 20 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:31
Puesta del sol19:09
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:31 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 13 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 18° 18° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 19° 19° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Sur 14 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 20° 20° Sur 14 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 22° 22° Sur 14 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 22° 24° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 24° Sur 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 23° Sur 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 24° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 20 - 44 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 17 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sureste 19 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Sureste 16 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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