Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.