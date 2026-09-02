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El clima en Chubut hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 22 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 18 - 40 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 4 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 41 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sur 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Sureste 22 - 40 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Sur 18 - 40 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 10° Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 9 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 12 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Sur 10 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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