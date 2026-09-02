El clima en Chubut hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.