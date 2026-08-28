Cambió el pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el fin de semana y qué pasará con las lluvias y tormentas

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

El cierre de agosto llega con novedades importantes para quienes ya están organizando actividades al aire libre. Después de varias jornadas con bajas temperaturas, abundante nubosidad y condiciones inestables, el pronóstico volvió a modificarse en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La principal atención estuvo puesta en el avance de un frente que aumentó la probabilidad de lluvias y tormentas durante el jueves 27 de agosto. Sin embargo, el panorama previsto para el fin de semana es considerablemente más favorable: las precipitaciones perderían protagonismo y se produciría una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con datos difundidos sobre la base del Servicio Meteorológico Nacional, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto presentarían cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas cercanas a los 17 grados y una baja probabilidad de precipitaciones.

¿Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires?

El período de mayor inestabilidad se concentra durante este jueves. Para la madrugada y la mañana se estimaron probabilidades de tormentas aisladas de entre el 40% y el 70%, mientras que durante la tarde y la noche podían presentarse chaparrones, aunque con una posibilidad menor.

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

Las marcas térmicas del jueves se ubicaron aproximadamente entre los 14 y los 18 grados, con viento leve proveniente del sudeste. Aunque el escenario incluía tormentas, los pronósticos disponibles no indicaban un episodio generalizado de tiempo severo para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El viernes 28 marcará el comienzo de la mejora. Durante las primeras horas todavía podría quedar alguna precipitación aislada, con una probabilidad reducida cercana al 10%. Con el transcurso de la jornada, el cielo pasará de parcialmente nublado a algo nublado y ya no se esperan lluvias significativas.

La temperatura mínima del viernes rondará los 11 grados, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 17. Por eso, aunque desaparecerá la inestabilidad, habrá que mantener el abrigo durante la mañana y después de la puesta del sol.

Pronóstico para el sábado 29 de agosto en el AMBA

El sábado comenzará con un ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Según las previsiones disponibles, la temperatura mínima será cercana a los 9 grados y la máxima llegará a los 17, sin señales importantes de precipitaciones durante la jornada.

Estas condiciones permitirían realizar actividades al aire libre, aunque la presencia variable de nubes podría limitar los períodos prolongados de sol. A diferencia de lo ocurrido durante el jueves, no se anticipan tormentas ni chaparrones para el inicio del fin de semana.

También se espera una amplitud térmica moderada. La mañana será fría, especialmente en sectores alejados del centro porteño, mientras que durante la tarde el ambiente se volverá más agradable. Quienes salgan temprano o regresen de noche deberán llevar una campera, ya que el descenso de temperatura se sentirá con mayor intensidad fuera del horario central.

Cómo estará el tiempo el domingo 30 de agosto

El domingo presentará características semejantes. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día, con una mínima estimada de 11 grados y una máxima de aproximadamente 17.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

La noticia más esperada es que, por el momento, no se pronostican lluvias ni tormentas para el domingo. De esta manera, el último fin de semana completo de agosto tendría condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano.

El aumento de la temperatura mínima respecto del sábado hará que el amanecer sea un poco menos frío. Sin embargo, el ambiente continuará fresco y todavía no se esperan registros propios de la primavera.

¿Llega la Tormenta de Santa Rosa este fin de semana?

La cercanía con el 30 de agosto vuelve a generar preguntas sobre la tradicional Tormenta de Santa Rosa. En el imaginario popular, esta fecha suele relacionarse con el desarrollo de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Sin embargo, no existe una regla meteorológica que determine que una tormenta debe producirse exactamente cada 30 de agosto. El final del invierno constituye un período de transición en el que pueden encontrarse masas de aire con diferentes niveles de temperatura y humedad, creando condiciones favorables para la formación de tormentas. Eso no significa que el fenómeno deba repetirse todos los años ni que alcance siempre a Buenos Aires.

En esta oportunidad, el episodio inestable se habría adelantado al jueves 27. Si el pronóstico se mantiene sin modificaciones importantes, el sábado y el domingo transcurrirán sin la llegada de la temida tormenta, aunque con nubosidad variable y temperaturas frescas.

Qué tener en cuenta antes de organizar el fin de semana

El escenario resulta favorable para paseos, encuentros y actividades deportivas. No obstante, debido a que los pronósticos pueden cambiar, es recomendable consultar las actualizaciones y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional antes de salir, especialmente si se planean actividades de varias horas.

En síntesis, el cambio más importante es positivo: las lluvias se retirarían antes del fin de semana y no se esperan tormentas para el sábado 29 ni para el domingo 30 de agosto. Las jornadas estarán marcadas por mañanas frías, tardes frescas y cielo parcialmente nublado, con máximas cercanas a los 17 grados.