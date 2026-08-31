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Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto y cuál será el día más cálido de la semana

El último día de agosto llega con cambios en el tiempo y una tendencia que se mantendrá durante los próximos días. Qué se espera para las próximas horas y cómo continuará el clima durante los primeros días de septiembre.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El clima dará un respiro a los porteños durante el comienzo de la semana.
El clima dará un respiro a los porteños durante el comienzo de la semana. Foto: NA
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El clima en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrá este lunes 31 de agosto un marcado cambio respecto de las jornadas más frías e inestables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada sin lluvias, con nubosidad variable y temperaturas en ascenso.

La semana comenzará con condiciones meteorológicas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el ingreso de aire más templado favorecerá un ambiente agradable durante buena parte del día.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
La última jornada de agosto tendrá condiciones meteorológicas más agradables en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Clima en CABA y AMBA: a qué hora hará más calor

Durante las primeras horas del lunes, la temperatura mínima será de 11°C, por lo que el comienzo de la jornada tendrá un ambiente fresco. Los vientos soplarán de manera leve a moderada desde el sector este-noreste.

A medida que avance la mañana, las marcas térmicas comenzarán a subir y el ambiente se volverá más agradable. Para la tarde, el pronóstico del tiempo en Buenos Aires anticipa una máxima de 19°C, con cielo algo a parcialmente nublado.

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El viento del sector este tendrá velocidades estimadas de entre 10 y 25 km/h. Si bien no se esperan ráfagas de intensidad peligrosa, la circulación proveniente del Río de la Plata podría aportar algo de humedad sobre los sectores cercanos a la costa.

El cielo porteño presentará nubosidad variable durante este lunes. Foto: NA

En el conurbano bonaerense, las temperaturas podrían presentar algunas diferencias respecto de la Ciudad, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, las máximas se mantendrán en valores similares.

Hacia la noche, el termómetro comenzará a descender y se ubicará alrededor de los 13°C, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones.

¿Hay alertas meteorológicas para Buenos Aires?

Para este lunes no se esperan fenómenos meteorológicos de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, por lo que el comienzo de la semana se presentará con condiciones relativamente tranquilas.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN permite consultar los distintos niveles de riesgo meteorológico y anticipar posibles fenómenos de impacto. El organismo también dispone de pronósticos gráficos a siete días con información sobre temperatura, viento, ráfagas y fenómenos previstos.

El cambio en las condiciones del tiempo marcará el cierre de agosto en el AMBA. Foto: NA

Cómo seguirá el clima durante la semana

El tiempo continuará relativamente estable durante el comienzo de septiembre, aunque se esperan algunos cambios en las temperaturas.

Para el martes 1 de septiembre, se anticipa una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 9°C y una máxima de 18°C. El ambiente seguirá siendo fresco durante la mañana, aunque agradable durante la tarde.

El miércoles 2 de septiembre será uno de los días más templados de la semana. Las temperaturas podrían alcanzar los 21°C, generando un ambiente más cálido en plena transición hacia la primavera.

Pronóstico extendido. Septiembre llegará con una tendencia de temperaturas que irá cambiando durante la semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse a partir del jueves 3 de septiembre, con una rotación del viento hacia el sector sur.

Este cambio de circulación favorecerá un posterior descenso de las temperaturas, que se sentiría con mayor claridad hacia el fin de semana del sábado 5 y domingo 6 de septiembre, cuando volverían las condiciones más frescas a la región.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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