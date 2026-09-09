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El clima en Chubut hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 22 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Oeste 25 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 35 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 61 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 22 - 37 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Oeste 28 - 46 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 34 - 58 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 35 - 61 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Oeste 32 - 61 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 30 - 57 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Suroeste 27 - 50 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Oeste 25 - 48 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Oeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Oeste 13 - 38 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Oeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Oeste 10 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Oeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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