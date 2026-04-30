Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 36 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Oeste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Oeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noroeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.