Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 21 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.