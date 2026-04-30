El tiempo en Chubut hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 21 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 36 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|7°
|5°
|Oeste 17 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|5°
|Oeste 18 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|8°
|6°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|8°
|Oeste 18 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Oeste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|14°
|14°
|Oeste 18 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Oeste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|16°
|16°
|Oeste 16 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Oeste 14 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Noroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Noroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Noroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|11°
|11°
|Noroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Norte 6 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|10°
|8°
|Norte 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|9°
|8°
|Norte 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|7°
|Noroeste 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
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Formosa Clima en
Jujuy Clima en
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La Rioja Clima en
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Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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