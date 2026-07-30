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El tiempo en Chubut hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 21 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 31 - 49 km/h
Lluvia
90% 1.2 mm
Noche
Cubierto
10°
Viento
Norte 24 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 31 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 9 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 11 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 13 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 19 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 21 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 22 - 35 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 23 - 37 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 25 - 40 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 27 - 42 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noreste 26 - 45 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noreste 27 - 44 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noreste 29 - 46 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noreste 31 - 49 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Norte 31 - 49 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Norte 30 - 49 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Norte 28 - 48 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° Norte 24 - 45 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° 10° Norte 24 - 39 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Norte 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Norte 25 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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