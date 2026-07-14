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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 14 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Oeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Oeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Norte 3 - 14 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noreste 11 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Norte 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 12 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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