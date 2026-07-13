Después del calor, las lluvias: para cuándo se esperan tormentas en Buenos Aires

Se esperan lluvias aisladas en Buenos Aires. Foto: NA archivo

La semana presenta un clima atípico en Buenos Aires en medio del invierno: según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días se esperan temperaturas cercanas a los 20 °C. Esto se debe a una mayor presencia del viento norte, que favorecerá un progresivo ascenso térmico.

En este contexto de valores más templados y algo inusuales para esta época del año, se espera un aumento progresivo de humedad e inestabilidad en la región, lo cual resultará en el probable retorno de lluvias y tormentas.

Del frío al “veranito”: el clima esta semana en Buenos Aires

Este lunes 13 de julio comenzó con ambiente frío durante en las primeras horas, con temperaturas que cercanas a los 4 °C en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El resto de la jornada transcurrirá con cielo nublado y ambiente fresco, con una máxima de 12 °C y vientos de hasta 22 km/h.

Ya desde el martes las mínimas comenzarán a levantar, pasando a unos 9 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que las máximas seguirán en ascenso. Lo mismo sucederá el miércoles, cuando el termómetro supere la barrera de los 10 grados tanto para la mínima como para la máxima.

Se esperan días nublados en Buenos Aires. Foto: Unsplash

Jueves y viernes: los días más inestables y con chances de lluvias

La inestabilidad se hará presente entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio, cuando las temperaturas alcanzarán los 20 °C y 19 °C, respectivamente, valores muy superiores a los habituales para mediados de julio.

Además, ambas jornadas contarán con elevada humedad y una nubosidad abundante, lo cual crea un escenario ideal para el incremento de inestabilidad y la aparición de chaparrones aislados. De los dos días, el viernes aparece como el de mayor chance de lluvias de toda la semana.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima esta semana

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 20 °C con 10% de chances de precipitaciones.

Viernes: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C con 10% de chances de lluvia todo el día.

Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con 10% de chances de lluvia por la mañana y cielo nublado a la tarde.

Domingo: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas a la mañana.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

Cabe señalar que la “mini primavera” no durará mucho más. Durante el fin de semana, el viento rotará al sector sur, lo cual permitirá el ingreso de una masa de aire más fresca, que provocará la vuelta de las temperaturas más cercanas al invierno.