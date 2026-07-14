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Pronóstico en Salta: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Salta este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 8 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Niebla
Viento
Oeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Norte 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Niebla
12°
Viento
Noreste 4 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:05 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Niebla
02:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Niebla
03:00 Este 3 - 15 km/h 0% Niebla
04:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Niebla
05:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Niebla
06:00 Norte 5 - 17 km/h 0% Niebla
07:00 Este 3 - 17 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 3 - 16 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Niebla
10:00 11° Noreste 1 - 14 km/h 0% Niebla
11:00 10° 11° Norte 1 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noreste 1 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noroeste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Norte 5 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 6 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Norte 7 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Norte 8 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 8 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Este 7 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noreste 4 - 21 km/h 0% Niebla
23:00 11° 11° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 3 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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