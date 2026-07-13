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Ganancias y monotributo: cuánto subirán los pisos, escalas y deducciones tras la actualización por inflación

La actualización impactará tanto en los ingresos mínimos alcanzados por Ganancias como en la tabla de alícuotas. Para aprovechar las deducciones, los trabajadores deben informar sus gastos mediante el sistema Siradig-Trabajador.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los parámetros del Impuesto a las Ganancias y del monotributo volverán a actualizarse en julio.
Los parámetros del Impuesto a las Ganancias y del monotributo volverán a actualizarse en julio. Foto: Unsplash.
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Los parámetros del Impuesto a las Ganancias y del monotributo volverán a actualizarse este mes, en un movimiento que elevará los ingresos mínimos alcanzados por el tributo y, al mismo tiempo, reducirá la carga impositiva para quienes ya pagan el gravamen. Además, se incrementarán los topes de facturación de cada categoría del régimen simplificado y también las cuotas mensuales a ingresar.

La actualización se realizará en función de la inflación acumulada durante el primer semestre del año, tal como dispone la ley 27.743. El porcentaje definitivo se conocerá este martes con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio por parte del INDEC.

De acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas, la inflación del mes pasado habría oscilado entre el 1,9% y el 2,1%, lo que llevaría el incremento semestral de referencia a una cifra cercana al 17%.

Impuesto a las Ganancias: cuál será el nuevo piso salarial para pagar el tributo

La actualización impactará tanto en los ingresos mínimos alcanzados por Ganancias como en la tabla de alícuotas utilizada para calcular el impuesto. Sin embargo, la aplicación del ajuste presenta una particularidad.

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La actualización impactará tanto en los ingresos mínimos alcanzados por Ganancias como en la tabla de alícuotas. Foto: Unsplash.

Según el mecanismo implementado por ARCA para las últimas actualizaciones, la inflación acumulada entre enero y junio se reflejará plenamente recién en la liquidación anual definitiva correspondiente a 2026, que se realizará con los salarios de abril de 2027.

Mientras tanto, las retenciones mensuales se calcularán con un esquema de actualización parcial, por lo que los descuentos aplicados durante los próximos meses no contemplarán todavía el total del ajuste semestral.

En el caso de un trabajador asalariado que no deduce gastos ni familiares a cargo, el ingreso mínimo sujeto al impuesto para el cálculo definitivo de todo 2026 sería de aproximadamente $2,91 millones netos por mes, equivalente a una remuneración bruta cercana a $3,5 millones.

Retenciones de Ganancias: desde qué salario podrían realizarse descuentos durante el segundo semestre

Aunque el piso definitivo rondará los $2,91 millones netos, las retenciones que se practiquen durante el segundo semestre podrían comenzar a aplicarse desde niveles inferiores de ingresos.

Según las estimaciones, podrían registrarse descuentos a partir de un salario neto cercano a $2,7 millones mensuales, equivalente a una remuneración bruta de alrededor de $3,25 millones. El resultado final dependerá también de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los meses previos del año.

Un empleado que declare dos hijos menores de 18 años tendría un piso salarial de $3,39 millones netos mensuales. Foto: Unsplash.

Para quienes deducen cargas de familia, el umbral es más elevado. Un empleado que declare dos hijos menores de 18 años tendría un piso salarial estimado para el impuesto de aproximadamente $3,39 millones netos mensuales, lo que equivale a un salario bruto de alrededor de $4,1 millones.

Aun así, durante los próximos meses podrían practicarse retenciones sobre ingresos inferiores a ese monto, diferencias que luego serán compensadas cuando se realice la liquidación correspondiente.

Cómo cambia la escala de Ganancias y por qué bajará la carga fiscal

La actualización no solo elevará los pisos salariales. También modificará los valores de la tabla de alícuotas utilizada para determinar cuánto debe pagar cada contribuyente.

Como consecuencia, quienes ya se encuentran alcanzados por el impuesto afrontarán una carga tributaria menor si mantienen remuneraciones similares en términos nominales.

Los nuevos parámetros serán válidos para las remuneraciones percibidas desde el 1 de julio, por lo que el beneficio comenzará a reflejarse en los cálculos de las retenciones correspondientes a este período.

Reintegros de Ganancias: qué deberán hacer las empresas con los sueldos liquidados en julio

Los empleadores que hayan abonado durante julio salarios correspondientes al mes de junio deberán recalcular las retenciones utilizando los nuevos parámetros. Si se descontó un importe superior al que corresponde con las escalas actualizadas, la diferencia deberá ser reintegrada o compensada en las próximas liquidaciones.

Los empleadores que hayan abonado durante julio salarios correspondientes a junio deberán recalcular las retenciones. Foto: Unsplash.

Deducciones de Ganancias: aumentan los montos permitidos para alquileres, educación y servicio doméstico

El ajuste también alcanzará a los importes máximos que los contribuyentes pueden deducir de la base imponible. Entre los conceptos que se incrementarán figuran:

  • Alquiler de vivienda
  • Gastos educativos de los hijos
  • Gastos por personal de casas particulares
  • Otras deducciones personales previstas por la normativa

Estas herramientas permiten reducir el ingreso sujeto al impuesto y, en consecuencia, disminuir el monto a pagar.

Siradig-Trabajador: cómo informar gastos y cargas de familia para pagar menos Ganancias

Para aprovechar las deducciones vigentes, los trabajadores deben informar sus gastos deducibles y familiares a cargo mediante el sistema Siradig-Trabajador.

El trámite se realiza de manera online a través del sitio web de ARCA, ingresando con clave fiscal. La información declarada es utilizada por los empleadores al momento de efectuar la liquidación y las retenciones del impuesto.

Monotributo 2026: se actualizan las categorías, topes de facturación y cuotas mensuales

Junto con los cambios en Ganancias, también se reajustarán los parámetros del monotributo. La actualización incluirá tanto los límites de facturación admitidos en cada categoría como los importes mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

Al igual que ocurre con Ganancias, el incremento estará determinado por la inflación acumulada durante el primer semestre del año, por lo que los nuevos valores se ubicarían cerca de un 17% por encima de los vigentes hasta ahora.

El objetivo es evitar que la aceleración de los precios empuje a los contribuyentes hacia categorías superiores o incremente su carga tributaria sin que exista una mejora real en su nivel de actividad o ingresos.

Impuesto a las GananciasMonotributoARCA (ex AFIP)
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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