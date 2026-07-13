Sube la temperatura en Buenos Aires: para qué día se esperan 20 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

Clima primaveral durante el invierno en Buenos Aires. Foto: NA

Después de varios días marcados por el frío, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comienzan a mostrar señales de un cambio en las condiciones del tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán en aumento durante los próximos días y podrían alcanzar valores más templados para esta época del año.

En ese contexto, el SMN anticipa una suba gradual de la temperatura, con máximas que se acercarán a los 20 °C en Buenos Aires. El dato genera expectativa entre quienes esperan una pausa del invierno, aunque el organismo también advierte que las condiciones pueden variar con el correr de las jornadas.

Para qué día se esperan 20 grados

De acuerdo con la información difundida en base al Servicio Meteorológico Nacional, el día más “primaveral” de la semana será el jueves 16 de julio, cuando se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Aunque el cielo permanecerá nublado, la temperatura marcará un fuerte contraste con las jornadas frías que se vivieron recientemente.

Este repunte térmico no significa que el invierno haya terminado, pero sí representará una pausa agradable para quienes vienen sufriendo el frío intenso. La combinación de nubosidad, viento moderado y temperaturas más altas dejará una sensación térmica más amable, especialmente durante la tarde.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima esta semana

Lunes: 6 °C de mínima y 14 °C de máxima con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado el resto del día.

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 20 °C con 10% de chances de precipitaciones.

Viernes: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C con 10% de chances de lluvia todo el día.

Clima primaveral durante el invierno en Buenos Aires. Foto: NA

Por qué se habla de una “mini primavera” en julio

La expresión “mini primavera” se usa porque el AMBA tendrá varios días con temperaturas por encima de lo habitual para una semana fría de julio. Aunque no se esperan jornadas completamente soleadas, las máximas de entre 16°C y 20°C generarán un ambiente mucho más agradable que el registrado en los últimos días.

Este tipo de cambios son comunes durante el invierno, cuando el ingreso de aire más templado puede elevar las marcas térmicas por algunos días antes de que vuelva el frío. Por eso, los especialistas recomiendan no guardar todavía los abrigos pesados: el alivio será temporario y las mañanas seguirán siendo frescas.