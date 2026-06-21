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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 25 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 29 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 25 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 32 - 55 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 32 - 55 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 22 - 36 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Suroeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Suroeste 30 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Suroeste 32 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Suroeste 31 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Suroeste 29 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 28 - 48 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 25 - 40 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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