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Pronóstico en Chubut: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 20 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 21 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 34 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 20 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 20 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° Oeste 20 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Oeste 18 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Oeste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Oeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Oeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Oeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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