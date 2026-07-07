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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Norte 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 18 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noreste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Norte 12 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Norte 13 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 16 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noreste 18 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Noreste 18 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 14 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 14 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Noreste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noreste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noreste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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