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Pronóstico en San Luis: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noroeste 6 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Este 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 17 - 30 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Norte 14 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Norte 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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