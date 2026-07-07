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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 26 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 23 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 36 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:41
Puesta del sol17:42
Horas de luz8h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:41 y se pone a las 17:42, dando aproximadamente 8h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 36 - 67 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 36 - 67 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 28 - 58 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 26 - 46 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 Noroeste 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 23 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 24 - 43 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 23 - 39 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 24 - 40 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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