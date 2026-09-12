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Pronóstico extendido para Chubut: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de -2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -2° para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Noroeste 21 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -2° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: -2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -2° y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 11 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -1° -1° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -1° -1° Oeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 -1° -1° Oeste 14 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 Noroeste 16 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 Noroeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 10° Noroeste 19 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 11° 11° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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