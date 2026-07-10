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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 7 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 5 - 6 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 6 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 5 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 7 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
18:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cubierto
19:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
20:00 Este 8 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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