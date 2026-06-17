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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 18 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 18 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 35 - 62 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 13 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 39 - 67 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 35 - 63 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 35 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 35 - 62 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 10 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 11 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 13 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 18 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 Norte 24 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Norte 34 - 57 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Norte 38 - 63 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Norte 40 - 68 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Norte 40 - 68 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Norte 39 - 67 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Norte 39 - 66 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Norte 38 - 64 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 38 - 63 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 39 - 64 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 35 - 63 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 30 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 25 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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