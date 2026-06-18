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¿Llueve o no llueve este domingo 21 de junio? El pronóstico para el Día del Padre en Buenos Aires

A pocos días del Día del Padre, muchas familias ya planean escapadas a pueblitos para disfrutar de una parrillada con papá. La gran pregunta es: ¿cómo estará el clima? Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Lluvias y tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires.
Lluvias y tormentas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN
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Con la llegada del Día del Padre, muchas familias ya comenzaron a pensar en almuerzos, juntadas y hasta paseos y escapadas a pueblitos para celebrar con papá. Sin embargo, hay una pregunta que se repite cada año: ¿el clima acompañará o habrá que sacar el paraguas?

Según el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires, el domingo 21 de junio se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Además, según el clima difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay 0% de probabilidad de precipitaciones, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada.

De esta manera, el Día del Padre se perfila como una jornada fresca pero estable, ideal para compartir actividades al aire libre o disfrutar de un encuentro familiar sin preocupaciones por las lluvias.

Clima para el Día del Padre. Foto: SMN.

A qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo cambio en el clima, con el regreso de las lluvias y las tormentas después de varios días de condiciones más estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico anticipa que el deterioro del tiempo comenzará este jueves 18 de junio, una jornada que marcará el inicio de un período de inestabilidad sobre la región.

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En este contexto, crece la atención sobre a qué hora lloverá en Buenos Aires y cuánto se extenderá el mal tiempo una vez que empiecen las precipitaciones. El avance de un sistema inestable volverá a poner a las lluvias en el centro de la escena, mientras el pronóstico del SMN ya deja entrever cómo evolucionarán las tormentas en el AMBA y qué impacto podrían tener en la rutina diaria.

A qué hora llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

Durante la tarde y la noche del jueves, las probabilidades de precipitaciones subirán de manera marcada, con valores de entre 40% y 70%, y se esperan lluvias aisladas sobre Buenos Aires. En ese contexto, el jueves será la jornada más inestable de la semana, con una mínima de 10 °C y una máxima de 13 °C.

Lluvias y tormentas. Foto: EFE

Tormentas en camino: hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA

El tramo de mal tiempo en Buenos Aires tendrá una duración acotada. De acuerdo con el pronóstico, el período más inestable se concentrará en el jueves. Sin embargo, el dato más importante es que no se esperan lluvias durante el resto de la semana, lo que marca un cambio rápido hacia un escenario más seco y estable después del evento.

Eso significa que el mal tiempo no se instalará por varios días, sino que se limitará a un episodio puntual dentro de una semana dominada luego por el frío, la nubosidad y la estabilidad.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con lluvias aisladas durante la tarde y la noche.
  • Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C con cielo ligeramente nublado.
  • Sábado: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Domingo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Según muestra el pronóstico, la lluvia aparecerá como un quiebre breve dentro del pronóstico semanal para el AMBA, y una vez superado el jueves, el foco pasará del agua a las temperaturas frescas y al cielo mayormente nublado.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaPronósticoServicio Meteorológico NacionalDía del Padre
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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