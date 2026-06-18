Hito naval: un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida

Un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida. Foto: Facebook Armada Chile

En un nuevo paso para consolidar el desarrollo industrial y estratégico en la región, Chile se convirtió en el país de Sudamérica que logró concretar un hito en materia naval con la botadura del buque multipropósito LPD 93 “Magallanes”, construido íntegramente en su territorio. La embarcación fue lanzada al mar este jueves en la ciudad de Talcahuano, en la zona central del país, tras un proceso de cuatro años liderado por la empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).

La ceremonia, cargada de simbolismo y tradición marítima, estuvo encabezada por el presidente chileno, José Antonio Kast, quien destacó el carácter estratégico de la nueva unidad naval. El acto incluyó el clásico rito de quebrar una botella sobre el casco, la bendición con agua bendita y la frase “buen viento y buena mar”, pronunciada antes de que el buque tocara el agua por primera vez.

Un hito industrial que posiciona a Chile en Sudamérica

La construcción del “Magallanes” representa un avance significativo para la industria naval sudamericana, donde solo un puñado de países cuenta con capacidad para desarrollar buques multipropósito de esta complejidad. En este contexto, Chile refuerza su perfil como uno de los polos industriales más relevantes del continente.

La construcción del “Magallanes” representa un avance significativo para la industria naval sudamericana. Foto: Facebook Armada Chile

El contraalmirante y director de ASMAR, José Miguel Hernández, destacó el valor del proyecto al señalar que la nave “no es solo un buque, es una demostración de capacidades, de confianza en nuestra gente y un paso más en el desarrollo de una industria naval continua, colaborativa y sostenible”.

Un buque multipropósito con alcance estratégico

El LPD 93 “Magallanes” fue diseñado para cumplir múltiples funciones, lo que lo convierte en una herramienta clave para la proyección logística y operativa del Estado chileno. Entre sus principales capacidades se destacan:

Apoyo a proyectos científicos

Asistencia en emergencias y ayuda humanitaria

Misiones de búsqueda y rescate

Operaciones de desembarco militar

Transporte estratégico de personal y carga

Con 110 metros de largo y 21,8 de ancho, el buque tiene capacidad para 250 personas y cuenta con un hospital de campaña, dos grúas y equipamiento adaptable a distintos escenarios operativos. Esta versatilidad lo posiciona como un activo clave no solo en materia de defensa, sino también en el apoyo a la población frente a desastres naturales, un factor especialmente relevante en un país con alta exposición a eventos sísmicos y climáticos.

Las características del buque multipropósito LPD 93 “Magallanes”, de Chile. Foto: Facebook Armada Chile

La Antártida como eje de la proyección chilena

Uno de los elementos centrales del “Magallanes” es su adaptación para operar en condiciones extremas. La embarcación posee una estructura reforzada para campañas antárticas durante el verano, lo que amplía la capacidad de Chile para sostener su presencia en el continente blanco.

El presidente Kast subrayó la importancia geopolítica del proyecto al afirmar que el buque “reforzará la acción del Estado chileno en el océano y en las zonas extremas, incluyendo especialmente la Antártica que tenemos el deber de resguardar y cuidar”.

La proyección antártica es una prioridad estratégica para varios países, y contar con medios logísticos propios resulta clave para el desarrollo científico y el sostenimiento territorial en ese ámbito.

La ceremonia, cargada de simbolismo y tradición marítima, estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast. Foto: Facebook Armada Chile

El simbolismo histórico del nombre “Magallanes”

El nombre del buque remite a Fernando de Magallanes, el navegante que lideró la primera expedición en cruzar el estrecho que conecta el Atlántico con el Pacífico, paso que hoy lleva su nombre. También alude a la región más austral de Chile: Magallanes y Antártica Chilena.

Para José Kast, esta elección busca reforzar una histórica tradición vinculada al mar: “Es honrar el espíritu de audacia, de exploración y de coraje, y recordar hacia dónde mirará su proa: nuestras aguas australes y la Antártica”. De esta manera, Chile consolida una apuesta que, más allá de lo militar, combina desarrollo industrial, presencia geopolítica y proyección científica en uno de los escenarios más sensibles del planeta.