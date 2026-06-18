Privatización de la Hidrovía: Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

Jan De Nul ganó la licitación por Hidrovía. Foto: NA

El Gobierno oficializó este jueves la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía, a la empresa belga Jan De Nul y a la firma Servimagnus, que estarán a cargo de su operación y mantenimiento durante los próximos 25 años.

“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. - SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito”, señala el documento oficial con firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

De esta manera, la Resolución 2026-36-APN-ANPyN#MEC da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei. En tanto, cabe señalar que la compañía hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de VNT.

Según el documento, la Hidrovía concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, aglomerando cerca de sesenta terminales portuarias a lo largo de su cauce, siendo la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el 80% de las exportaciones de la Argentina.

Hidrovía. Foto: X

El comunicado del Gobierno tras la licitación de la Hidrovía

Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la Vía Navegable Troncal “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país”.

“Tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”, añade el texto oficial.

En tanto, la cartera comandada por Luis Caputo señaló que la firma del contrato está “prevista para dentro de un máximo de 30 días”, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos” y “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.

El comunicado del Gobierno tras la licitación de la Hidrovía. Foto: Ministerio de Economía

Además, se estima que las obras previstas permitan que los barcos “completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país”, a la vez que “impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”.

“La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa”, cierra el comunicado.