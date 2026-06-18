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Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica la inminente llegada de lluvias al AMBA. Día por día, cómo sigue el clima y cuándo se cortan las precipitaciones.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Llegan las tormentas a Buenos Aires.
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo cambio en el clima, con el regreso de las lluvias y las tormentas después de varios días de condiciones más estables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico anticipa que el deterioro del tiempo comenzará este jueves 18 de junio, una jornada que marcará el inicio de un período de inestabilidad sobre la región.

En este contexto, crece la atención sobre a qué hora lloverá en Buenos Aires y cuánto se extenderá el mal tiempo una vez que empiecen las precipitaciones. El avance de un sistema inestable volverá a poner a las lluvias en el centro de la escena, mientras el pronóstico del SMN ya deja entrever cómo evolucionarán las tormentas en el AMBA y qué impacto podrían tener en la rutina diaria.

A qué hora llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

Según el SMN, la inestabilidad empezará a mostrarse desde la mañana, aunque en ese primer tramo las chances de lluvia serán todavía bajas, con apenas un 10% de probabilidad de precipitación. Esto indica que el día comenzará con un cielo cada vez más cargado, humedad en aumento y condiciones que irán cambiando de forma gradual.

El cambio más notorio llegará con el correr de las horas. Durante la tarde y la noche del jueves, las probabilidades de precipitaciones subirán de manera marcada, con valores de entre 40% y 70%, y se esperan lluvias aisladas sobre Buenos Aires. En ese contexto, el jueves será la jornada más inestable de la semana, con una mínima de 10 °C y una máxima de 13 °C.

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Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

Tormentas en camino: hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA

El tramo de mal tiempo en Buenos Aires tendrá una duración acotada. De acuerdo con el pronóstico, el período más inestable se concentrará en el jueves. Sin embargo, el dato más importante es que no se esperan lluvias durante el resto de la semana, lo que marca un cambio rápido hacia un escenario más seco y estable después del evento.

Eso significa que el mal tiempo no se instalará por varios días, sino que se limitará a un episodio puntual dentro de una semana dominada luego por el frío, la nubosidad y la estabilidad.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con lluvias aisladas durante la tarde y la noche.
  • Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo ligeramente nublado.
  • Sábado: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Domingo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Según muestra el pronóstico, la lluvia aparecerá como un quiebre breve dentro del pronóstico semanal para el AMBA, y una vez superado el jueves, el foco pasará del agua a las temperaturas frescas y al cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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