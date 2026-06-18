Luz verde para la línea F del subte: cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

La ciudad tendrá una nueva línea de subte. Foto: buenosaires.gob.ar

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por una mayoría de 56 votos a favor el proyecto enviado por el Gobierno porteño que habilita el financiamiento para la construcción de la línea F de subte. La iniciativa autoriza un endeudamiento de hasta 1.350 millones de dólares para encarar una obra que demandará más de seis años de ejecución y unirá el norte y el sur de la Capital Federal.

El plenario legislativo convalidó la puesta en marcha para la nueva traza del subte transformándola en la primera ampliación proyectada para esta rama del transporte público en el último cuarto de siglo. “No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras”, dijo el legislador oficialista Waldo Wolff. La normativa prevé el inicio formal de las obras para enero del año 2027.

Línea F del subte. Foto: x JorgeMacri.

La futura red contará con una extensión total de 9,8 kilómetros lineales estructurados a lo largo de 12 estaciones intermedias:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Corrientes

Santa Fe/Pizzurno

Recoleta

Pueyrredón/Hospital Rivadavia

Parque Las Heras/Coronel Díaz

Plaza Italia/Ecoparque

Pacífico

El trazado estratégico permitirá la interconexión con todas las líneas existentes (A,B,C,D,E y H) y los trenes Roca y San Martín. Sin embargo, desde la bancada opositora Fuerza por Buenos Aires, la diputada Claudia Neira advirtió con cautela que la deuda compromete el 77% del pasivo total de la Ciudad y que no contempla el costo de los vagones, estimado en unos 300 millones de dólares adicionales.

Cabe resaltar que hacia el cierre de la jornada legislativa, la Cámara también aprobó por amplia mayoría el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal presentado por el diputado Leandro Santoro. El plan faculta al Banco Ciudad a otorgar líneas de crédito específicas con plazos de hasta 36 meses y una tasa nominal anual tope del 40% para cancelar deudas.

El beneficio estará destinado de manera prioritaria a empleados de bajos recursos, monotributistas hasta la categoría G y jubilados con residencia demostrada en el distrito, dándole prioridad a aquellos hogares que alberguen a menores de edad, personas con discapacidad o estudiantes del sistema de educación pública.

Legislatura porteña. Foto: X @LegisCABA

Qué otros proyectos de ley fueron presentados en la Legislatura porteña