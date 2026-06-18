Donald Trump jubiló al Air Force One y lo reemplaza por el “Palacio volador”: cómo es el nuevo avión presidencial donado por Qatar

Donald Trump en el Air Force One. Foto: Wikimedia Commons

Fin de una era en Estados Unidos. Este jueves, el presidente Donald Trump retiró el avión presidencial Air Force One, que transportó a los mandatarios del país durante 35 años, y la decisión llegó con polémica, ya que de ahora en más utilizará la impresionante aeronave donada por la familia real de Qatar, conocido por ser un “Palacio Volador”.

El Boeing 747-200B, que recibe el famoso nombre cuando transporta al presidente, realizó su último trayecto la pasada madrugada, al trasladar a Trump de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia.

“Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje”, publicó en redes sociales el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, junto a una fotografía de la aeronave, que entró en servicio durante la Administración de George H. W. Bush (1989-1993).

George H. W. Bush en el Air Force One, avión presidencial de Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons

Cómo es el “Palacio volador”, el polémico avión que Qatar le regaló a Donald Trump

En mayo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que había concluido con las pruebas y modificaciones del Boeing 747 donado el año pasado por Qatar para su uso como nuevo Air Force One a partir del segundo semestre de 2026. La aeronave, remodelada en Texas, fue pintada con los colores rojo, blanco y azul, en contraste con el tradicional esquema azul y blanco del anterior avión presidencial.

El Pentágono aceptó el regalo de Qatar, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

El avión, valuado en 400 millones de dólares fue previamente utilizado por la monarquía qatarí. La excéntrica aeronave recibió la denominación de ser considerada como un “palacio en el cielo”.

El nuevo avión presidencial de Estados Unidos fue donado por la realeza de Qatar. Foto: AMAC Aeroespacial

Según ABC News, la lujosa aeronave está equipada con dos plantas totalmente amuebladas, alfombras, sofás de cuero y dos dormitorios. Además, en su interior cuenta con una “master suite”, dos baños completos con duchas, nueve baños adicionales, cinco cocinas, una oficina privada y cinco salas de reuniones.

El diseño interior estuvo a cargo del diseñador y decorador francés Alberto Pinto e incluye accesorios de madera de sicómoro y acapu, lujosas alfombras Tai Ping y obras de arte de Alexander Calder. Por su parte, la suite principal ofrece una cama amplia, sofá, gabinetes elegantes, pisos lujosos, luz natural y un techo impresionante que le da cierre a un ambiente de lujo.

Según trascendió, el plan es utilizar el avión qatarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021). En esa línea, el republicano expresó en reiteradas oportunidades su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

El nuevo avión presidencial de Estados Unidos fue donado por la realeza de Qatar. Foto: AMAC Aeroespacial

El mandatario defendió además que el uso provisional del avión qatarí permitirá ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses, ya que su remodelación tuvo un costo de 400 millones de dólares, muy por debajo de los 5.600 millones estimados para los dos aviones que prepara Boeing.

Para reducir costos, las modificaciones en el interior fueron mínimas, por lo que se mantienen los lujosos detalles de cuero diseñadas para la familia real catarí.

Trump afirmó que, una vez concluido su mandato, se quedará con el avión, calificado de “soborno” por los demócratas, y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

Air Force One no es sólo un avión

Cabe señalar que Air Force One no es un avión específico, sino que es usado para referirse a cualquier avión de la Fuerza Aérea en el que viaje el presidente. Después de los Atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, el nombre es el centro de gobierno estadounidense mientras el mandatario esté dentro de la aeronave en cualquier parte del mundo.

Air Force One, avión presidencial de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El indicativo “Air Force One” fue creado en 1954, luego de que un Lockheed Constellation que transportaba al presidente Dwight Eisenhower ingresara al mismo espacio aéreo que un avión de una aerolínea comercial utilizando el mismo número de vuelo.

Otros aviones designados como Air Force One fueron:

Lockheed Constellation

Columbine III

Boeing 707

Boeing VC-25

Boeing 747-2000B (VC-25A)

Mientras tanto, se desconoce cuál será el primer vuelo del avión qatarí, aunque medios estadounidenses especulan con que el líder republicano podría viajar al Monte Rushmore (Dakota del Sur) a comienzos de julio, con motivo de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia del país.