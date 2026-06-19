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MSCI le cierra la puerta a la Argentina: seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Argentina permanece en la última categoría del índice MSCI. Esta condición tiene un fuerte impacto sobre el flujo de capitales, ya que numerosos fondos internacionales tienen vedada la inversión en mercados clasificados como “independientes”.

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Morgan Stanley Capital International le cierra la puerta a la Argentina.
Morgan Stanley Capital International le cierra la puerta a la Argentina. Foto: NA.
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La firma Morgan Stanley Capital International (MSCI) decidió no incluir a la Argentina en su lista de países bajo revisión para una eventual mejora de clasificación, por lo que el país continuará encuadrado en la categoría de “mercado independiente”, la más baja dentro de su esquema global. La decisión frena las expectativas que se habían generado en el mercado financiero local tras las recientes mejoras en la calificación crediticia por parte de otras agencias.

MSCI señala restricciones cambiarias y falta de previsibilidad

En su comunicado, MSCI explicó que, a pesar de ciertos avances regulatorios, persisten limitaciones relevantes para los inversores. “Si bien la flexibilización de los controles de capital implementada en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los nuevos fondos provenientes de inversiones en acciones, esto sigue sujeto al cumplimiento de requisitos documentales”, indicó el organismo.

Economía, inversiones extranjeras, Morgan Stanley
MSCI decidió no incluir a la Argentina en su lista de países bajo revisión para una eventual mejora de clasificación. Foto: Reuters

Asimismo, subrayó que las ganancias acumuladas antes de estas medidas “continúan sujetas a restricciones y no pueden ser repatriadas libremente”, lo que constituye un obstáculo clave para el ingreso sostenido de capitales. A esto se suman restricciones vigentes en el mercado cambiario que afectan la operatoria y previsibilidad del sistema.

El informe también hizo foco en la intervención estatal. Según el ponderador estadounidense, “pone en duda la estabilidad de una economía de libre mercado”, incluso en lo referido a las inversiones extranjeras, un aspecto central en sus criterios de evaluación.

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Impacto en inversiones: el costo de seguir en la categoría más baja

Actualmente, la Argentina permanece en la última categoría del índice MSCI. Esta condición tiene un fuerte impacto sobre el flujo de capitales, ya que numerosos fondos internacionales tienen vedada la inversión en mercados clasificados como “independientes”.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s elevaron la calificación de la Argentina de “CCC+” a “B-”. Foto: REUTERS

En la práctica, esta limitación reduce significativamente las posibilidades de financiamiento para el mercado accionario local. En este grupo también se ubican países como: Botsuana, Líbano, Palestina, Panamá, Ucrania y Zimbabue, caracterizados por restricciones cambiarias, acceso limitado a los mercados y marcos regulatorios inestables.

La decisión de MSCI contrasta con las recientes mejoras en la nota crediticia del país. En las últimas semanas, Fitch Ratings y Standard & Poor’s elevaron la calificación de la Argentina de “CCC+” a “B-”, lo que había generado expectativas de una revisión positiva.

Expectativas hacia 2027: aún hay margen para una revisión

A pesar del panorama actual, en el mercado no descartan un cambio de escenario en los próximos meses. El periodista especializado Sebastián Maril señaló que la decisión reciente “no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación”.

Morgan Stanley, Reuters
Argentina aspira salir del último escalón y avanzar a la categoría de “mercado de frontera” o “mercado emergente”. Foto: Reuters

El próximo hito será el Informe Anual de Clasificación de Mercados, donde MSCI podría incluir al país en una lista de revisión. De concretarse ese paso, la Argentina tendría la posibilidad de ser recategorizada hacia 2027.

En este escenario, el país podría aspirar a salir del último escalón y avanzar hacia la categoría de “mercado de frontera” o incluso “mercado emergente”, dependiendo de la evolución de variables clave como la liberación del mercado cambiario, la estabilidad normativa y la confianza de los inversores.

Por ahora, la decisión de MSCI funciona como un llamado de atención sobre los desafíos estructurales que todavía enfrenta la economía argentina para lograr una reinserción plena en los mercados financieros internacionales.

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