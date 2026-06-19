Siguen las tormentas en Buenos Aires: hasta cuando llueve y cómo sigue el clima el fin de semana

Hasta cuándo sigue la lluvia en el AMBA Foto: NA

Las tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores seguirán teniendo impacto durante el arranque del fin de semana, con el Día del Padre en el horizonte.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes todavía mostrará lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C. Esto indica que el tramo más inestable quedará concentrado en las primeras horas de la jornada.

Cómo sigue el clima el fin de semana

De cara al fin de semana en Buenos Aires, el escenario será más estable y sin nuevas lluvias en el pronóstico. El sábado se espera con 6 °C de mínima y 15 °C de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo tendrá 7 °C y 15 °C, con mayor presencia de nubosidad.

En síntesis, después de las últimas lluvias del viernes, el clima en Buenos Aires entrará en una fase más fresca, estable y sin precipitaciones, ideal para quienes buscan saber hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo el fin de semana.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Día por día, cómo sigue el clima en Buenos Aires

Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C con lluvias aisladas durante la madrugada y cielo ligeramente nublado el resto del día.

Sábado: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Martes: mínima de 6 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Qué se espera para el inicio de la próxima semana en Buenos Aires

El comienzo de la próxima semana mostrará un escenario mucho más estable en Buenos Aires, aunque con temperaturas frescas y un cielo que seguirá variable. Tanto el lunes como el martes se esperan con mínimas de entre 6 °C y 7 °C y máximas que rondarán los 14 °C, dentro de un patrón típicamente otoñal para el AMBA, sin lluvias en el pronóstico y con cielo parcialmente nublado.

En ese contexto, el foco ya no estará puesto en las precipitaciones, sino en el frío moderado y la continuidad del tiempo seco. Después de las lluvias del viernes, la ciudad y sus alrededores entrarán en una fase más tranquila, ideal para quienes buscan previsibilidad en el tiempo. Así, el inicio de la semana llegará con un clima fresco, sin sobresaltos y con condiciones mucho más favorables para la rutina diaria en Buenos Aires.