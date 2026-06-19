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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 20 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 20 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 17 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 22 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 33 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noreste 21 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 23 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 26 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 30 - 48 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 31 - 51 km/h 0% Cubierto
15:00 Noreste 27 - 50 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 23 - 43 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noreste 22 - 37 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Noreste 23 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 23 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noreste 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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