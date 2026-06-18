Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks: disparos, corridas y tensión

Festejos en Nueva York por el título de la NBA de los Knicks. Foto: EFE

Luego de la caravana por los festejos por el título de la NBA de los New York Knicks, las calles cercanas al Time Square vivieron momentos de terror por disparos, tensión y corridas en la Gran Manzana.

Las imágenes muestran que los presentes comenzaron a correr en todas direcciones al escuchar los disparos.

Según testigos, dos personas salieron corriendo, aparentemente extrajeron armas de fuego y abrieron fuego antes de huir del lugar.

Tiroteo durante los festejos por el título de los New York Knicks.

El incidente se produjo en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, justo después de la multitudinaria celebración que se vivió en la ciudad estadounidense.

La policía aseguró que no se registraron heridos, y se desconoce si el tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto. Los proyectiles habrían impactado directamente en un auto.

Uno de los presuntos implicados, un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas, se encuentra bajo custodia policial, y se ha recuperado un arma de fuego en el lugar.

Tiroteo durante los festejos por el título de los New York Knicks.

Luego de que se detuviera al sospechoso, las autoridades locales cerraron la zona y comenzaron a trabajar allí.

El festejo de los Knicks

Los New York Knicks celebraron su primer título de la NBA desde 1973 con un multitudinario desfile que tiñó de naranja y azul el bajo Manhattan y convirtió Broadway en una marea humana en la que se mezclaban aficionados, música y famosos.

Festejos en Nueva York por el título de la NBA de los Knicks. Foto: EFE

La ciudad quedó plagada por los colores del equipo, con largas filas de hinchas que se agolpaban para seguir el desfile mientras rollos de papel higiénico cruzaban el aire a modo de celebración.

Varias bandas de música se sumaron también al desfile, marcando el paso de los vehículos oficiales en distintos tramos del recorrido.

Entre los asistentes no faltaron famosos habituales de la primera fila del Madison Square Garden, como Spike Lee y Ben Stiller, el actor Timothée Chalamet o el rapero Fat Joe.

Festejos en Nueva York por el título de la NBA de los Knicks. Foto: EFE

Algunos aficionados no solo pudieron ver de cerca a la estrella del equipo, Jalen Brunson, sino que incluso llegaron a tocar el trofeo Larry O’Brien.

A lo largo del recorrido, los jugadores fueron saludando, firmando objetos y fotografiándose con los aficionados, y no faltaron quienes se subían a semáforos y señales de tráfico para poder seguir el paso del desfile desde la mejor posición.