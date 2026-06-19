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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 19 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 19 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
12°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:07 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sur 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sur 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Sur 12 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Sur 12 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 10 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sureste 8 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sureste 6 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Este 6 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 6 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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