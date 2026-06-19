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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 20 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 20 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 11 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 8 - 40 km/h
Lluvia
80% 0.4 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 6 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:10
Horas de luz7h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:10, dando aproximadamente 7h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 6 - 32 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 7 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 6 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 6 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 9 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 11 - 39 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 11 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 13 - 44 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 11 - 44 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 11 - 42 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 9 - 41 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 7 - 37 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noreste 10 - 40 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noreste 8 - 40 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 6 - 37 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 7 - 33 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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