Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre: cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre. Foto: Freepik / Banco Provincia.

De cara al Día del Padre, que se celebrará el domingo 21 de junio, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lanzó una serie de promociones especiales orientadas a facilitar la compra de regalos. Bajo el lema “Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo”, la plataforma reúne una selección de productos y beneficios pensados para esta fecha clave del calendario comercial.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia habitual de la aplicación, que mes a mes renueva su esquema de descuentos para sus más de 10 millones de usuarios en todo el país. En esta oportunidad, la propuesta pone el foco en incentivar el consumo mediante condiciones especiales de financiamiento y rebajas que buscan potenciar las ventas en distintos rubros.

Cuenta DNI lanzó una serie de promociones especiales orientadas a facilitar la compra de regalos. Foto: Banco Provincia

Entre los beneficios destacados, el Banco Provincia informó que los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de financiar las compras en hasta cuatro cuotas sin interés. Estas promociones están disponibles en comercios adheridos de diferentes sectores, lo que amplía las opciones a la hora de elegir el regalo.

En particular, los descuentos alcanzan a rubros como farmacias, librerías, ópticas y perfumerías. Además, la billetera digital mantendrá vigentes el resto de las promociones previstas para junio, que continuarán activas todos los días hasta fin de mes, consolidando una agenda de beneficios pensada para estimular el consumo cotidiano.

Todos los beneficios de Cuenta DNI para el mes de junio y el Día del Padre en Argentina

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas : 40% de descuento todos los días. Tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $15.000.

Marcas destacadas : 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes. Se alcanza con consumos de $50.000 mensuales.

FULL YPF (gastronomía) : 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías) : 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de $6.000 por semana. Se alcanza con consumos de $30.000.

Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia habitual, que mes a mes renueva su esquema de descuentos. Foto: Cuenta DNI

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Para acceder a las promociones es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada y realizar el pago mediante la billetera virtual en comercios adheridos.

Los reintegros suelen acreditarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, dependiendo del tipo de promoción y del comercio utilizado.

Desde Banco Provincia remarcaron que los descuentos continúan siendo acumulables a lo largo del mes y pueden representar un alivio económico para las familias bonaerenses que utilizan regularmente la aplicación.