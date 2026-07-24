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¿Qué ropa usar hoy en Chubut? El pronóstico para este 24 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 24 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 19 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 10 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 24 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 24 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 22 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 20 - 31 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 19 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Oeste 22 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Oeste 19 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Oeste 18 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Oeste 17 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 10 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 10° 11° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 11 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 8 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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