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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
Viento
Norte 7 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 27 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 23 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 27 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 46 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 8 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Niebla
07:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Norte 7 - 9 km/h 0% Niebla
10:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Niebla
11:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° Norte 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Norte 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Norte 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Norte 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 25 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 25 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 24 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 23 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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