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Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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El pronóstico para Chubut este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 42 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Oeste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 30 - 57 km/h
Lluvia
70% 2.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 42 - 71 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 42 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 42 - 73 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 15° 15° Norte 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Noroeste 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Noroeste 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Noroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Oeste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Oeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Oeste 20 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Oeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Oeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Oeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Oeste 10 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sur 30 - 48 km/h 60% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Sur 30 - 57 km/h 70% 2.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 10° 10° Sur 30 - 53 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 10° Sur 34 - 56 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Sur 34 - 59 km/h 0% Cubierto
21:00 Sur 40 - 68 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 42 - 71 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 42 - 73 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 39 - 73 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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