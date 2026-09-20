Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 42 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.