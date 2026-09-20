Temperaturas y lluvias en Chubut: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para Chubut este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 8°. Con vientos de 42 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 42 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 42 - 73 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|15°
|15°
|Norte 16 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Noroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Noroeste 17 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Noroeste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Oeste 15 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|15°
|15°
|Oeste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Oeste 16 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|19°
|19°
|Oeste 20 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Oeste 17 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Oeste 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Oeste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Oeste 10 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Sur 30 - 48 km/h
|60% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|12°
|12°
|Sur 30 - 57 km/h
|70% 2.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|10°
|10°
|Sur 30 - 53 km/h
|70% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|6°
|Sur 34 - 56 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|6°
|Sur 34 - 59 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|9°
|5°
|Sur 40 - 68 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|9°
|4°
|Sur 42 - 71 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|8°
|4°
|Sur 42 - 73 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|8°
|4°
|Sur 39 - 73 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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